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Ученые узнали, чем еще полезен кофе

Специалисты провели исследование
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Японские специалисты в ходе исследования выяснили, что кофе помогает малым кровеносным сосудам стать крепче, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Tumix.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 27 добровольцев в возрасте от 22 до 30 лет, которые не являются кофеманами. Результат показал, что кофейный напиток существенно улучшает приток крови к пальцу, по которому можно оценить степень работы малых кровеносных сосудов организма.

Сообщается, что употреблявшие кофе добровольцы улучшали кровоток в малых кровеносных сосудах на 30% в течение 75 минут по сравнению с теми, кто употреблял кофе без кофеина.

Ранее специалисты уже выяснили, что кофе снижает риск смерти от болезни сердца и инсультов, а также большие дозы улучшают функционирование крупных артерий.

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