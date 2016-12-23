Во Владивостоке частично открыта трасса Седанка-Патрокл

Для большегрузов дорога остается закрытой

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Во Владивостоке открыта трасса Седанка-Патрокл, которая была перекрыта в связи со снегопадом, обрушившимся на Приморский край в четверг, 22 декабря, сообщает корреспондент РИА VladNews. Как рассказали в пресс-службе владивостокскойГИБДД, дорога закрывалась для снижения аварийности, до расчистки покрытия. Сейчас движение легковых автомобилей здесь разрешено - но для большегрузов Седанка-Патрокл остается пока закрытой.