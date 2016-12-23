Во Владивостоке открыта трасса Седанка-Патрокл, которая была перекрыта в связи со снегопадом, обрушившимся на Приморский край в четверг, 22 декабря, сообщает корреспондент РИА VladNews. Как рассказали в пресс-службе владивостокскойГИБДД, дорога закрывалась для снижения аварийности, до расчистки покрытия. Сейчас движение легковых автомобилей здесь разрешено - но для большегрузов Седанка-Патрокл остается пока закрытой.
Во Владивостоке частично открыта трасса Седанка-Патрокл
Для большегрузов дорога остается закрытойВладивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.
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