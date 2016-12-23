Водители габаритных авто продолжают страдать от последствий приморского циклона

Фура застряла и перегородила проезд

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП с участием грузового автомобиля и дерева, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @dps_patrul.

Инцидент произошел в городе Находка по улице Дальняя. По словам очевидцев, водитель возвращался с доставки. В момент происшествия автомобиль был без груза. В какой-то момент пустой и легкий прицеп занесло на скользкой трассе и контейнер врезался в дерево. Половина автомобиля оказалась развернута перпендикулярно кабине. При аварии никто не пострадал.

В результате происшествия трасса перекрыта полностью.