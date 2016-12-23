Россия-2016: Меньше свобод - больше счастья

Аналитики по девяти рейтингам сравнили РФ с другими странами мира

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Мировое сообщество по итогам уходящего года оценивает Россию неоднозначно: об этом свидетельствуют ежегодные международные рейтинги свободы, показателей экономики и политики, сообщает РИА VladNews со ссылкой на портал Griffon, который на примере девяти ТОПов проследил, как изменилось мнение о нашей стране за 2016 год. Для наглядности приведены позиции, на которых оказались соседние с Россией страны, а также тройки лидеров и аутсайдеров в каждом списке.

Репутация ↑

Country RepTrak — рейтинг репутации стран, созданный международной консалтинговой компанией Институт репутации, чьи офисы расположены в нескольких крупных городах в разных частях мира.

Методология: Опрос об отношении к 70 выбранным странам, которые имеют большое население и ВВП. Темы опроса — развитие экономики, эффективность государства и привлекательность среды, например, инвестиций.

Россия поднялась по оценкам, но опустилась по рангу на 65 место из 70 (число стран в рейтинге за год увеличилось). Россия заняла второе после Франции место по улучшению репутации за год.

Соседние страны: Украина — 59-я, Казахстан — 61-й.

Лидеры: Швеция, Канада, Швейцария. Аутсайдеры: Ирак, Иран, Пакистан.

Мягкая сила↑

Рейтинг The Soft Power 30 составляется британским PR-агентством Portland.

Методология: «Мягкая сила» — невоенное влияние страны на мировую ситуацию. Рейтинг высчитывается на основе двух групп показателей: объективных и субъективных. Объективные — позиции стран в других рейтингах в сферах образования, культуры, цифровых технологий (digital), дипломатической вовлеченности в борьбу с глобальными вызовами, прав человека, политических институтов, бизнес-климата и инноваций. Субъективные — опросы в странах на тему дружелюбия, открытости, технологий, международных отношений.

Россия впервые попала в топ-30 стран, на 27 место. Рейтинг публикуется во второй раз. Повышение позиции России произошло благодаря расширению её влияния на конфликт в Сирии.

Соседние страны: не попали в топ-30.

Лидеры: США, Великобритания, Германия.

Верховенство закона↓

Рейтинг Rule of Law Index от независимой организации World Justice Project (базируется в США).

Методология: Опрос жителей стран и экспертов, оценивающих эффективность и открытость институтов судебной и правоохранительной систем — всего 44 фактора. В России опрашивались 1000 человек из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Россия опустилась на шесть позиций. Сейчас она занимает 92 место из 113. По версии World Justice Project, в России стало хуже с безопасностью и порядком — преступностью, гражданскими конфликтами, бытовым насилием.

Соседние страны: Украина — 78-я, Белоруссия — 57-я, Казахстан — 73-й.

Лидеры: Дания, Норвегия и Финляндия. Аутсайдеры: Венесуэла, Камбоджа и Афганистан.

Восприятие коррупции↑

Рейтинг «Индекса восприятия коррупции» составляется международной организацией Transparency International ( опубликован в январе 2016 года).

Методология: Составляется на основе других рейтингов и индексов, в том числе, упомянутого Rule of Law Index. В них чаще всего результаты формируются с помощью опросов экспертов.

Россия поднялась с 136 на 119 место из 167. Причинами назывались «сжимание кормовой коррупционной базы», введение ограничений в сферах владения имуществом за рубежом, ужесточение порядка декларирования доходов и имущества.

Соседние страны: Украина — 130-я, Белоруссия — 107-я. Казахстан — 123-й.

Лидеры: Дания, Финляндия, Швеция. Аутсайдеры: Сомали, КНДР, Афганистан.

Ведение бизнеса↓

«Doing Business» — рейтинг Всемирного банка.

Методология: Анализ документов, опросы предпринимателей и экспертов по поводу простоты и широты возможностей для регистрации бизнеса, получения разрешений, исполнения контрактов, налогов. Исследуются крупнейшие с финансовой точки зрения города страны (в России — Москва и Санкт-Петербург).

Россия опустилась с36 на 40 место из 190. Общая оценка почти не изменилась. Показатели обеспечения исполнения контрактов, разрешения неплатежеспособности стали хуже. Улучшилась ситуация в сфере создания предприятий и получения разрешений на строительство.

Соседние страны: Украина — 80-я, Белоруссия — 37-я, Казахстан — 35-й.

Лидеры: Новая Зеландия, Сингапур, Дания. Аутсайдеры: Сомали, Эритрея, Ливия.

Политическая свобода

Freedom in the World — рейтинг американской неправительственной организации Freedom House, которая получает гранты правительства США.

Методология: Экспертная оценка 80 аналитиков, которые оценивают состояние политических прав и гражданских свобод в странах на основе новостей, докладов НКО, аналитики.

Россия остаётся в группе «несвободных» стран — 177 место по оценкам из 212. Она в ней с 2005 года.

Соседние страны: Украина — частично свободная (109 место), Белоруссия — несвободная (187), Казахстан — несвободный (176).

Лидеры: Финляндия, Исландия, Норвегия. Аутсайдеры: Сирия, Тибет, Сомали.

Свобода прессы ↓

Рейтинг World Press Freedom Index каждый год составляется международной неправительственной организацией «Репортёры без границ», которая базируется в Париже.

Методология составления: Опрос экспертов по вопросам свободы, независимости и инфраструктуры СМИ в разных странах, сбор статистики о насилии в отношение журналистов.

Россия в рейтинге за год поднялась с 152 на 148 место из 180. Но её оценка стала хуже. При этом в России за год не было убито ни одного журналиста. Негативные факторы — продолжение роста давления на СМИ, блокировки сайтов, государственный контроль над новостными агентствами, пропаганда на телевидении и объявления НКО «иностранными агентами».

Соседние страны: Украина — 107-я, Белоруссия — 157-я. Казахстан — 160-й.

В лидерах: Финляндия, Нидерланды, Норвегия. В аутсайдерах: Эритрея, КНДР, Туркмения.

Свобода интернета↓

Freedom on the Net — рейтинг всё той же Freedom House.

Методология: Оценка доступности свободного интернета, цензуры, прав и безопасности пользователей в странах.

Россия опустилась с 49 на 52 место из 65. С 2015 года рунет оценивается как «несвободный». За последний год негативно оценивались так называемый пакет Яровой, обвинения в экстремизме за публикации в соцсетях, нападения на интернет-пользователей.

Соседние страны: Украина — 25-я (частично свободный интернет), Белоруссия — 48-я (несвободный), Казахстан — 50-й (несвободный).

Лидеры: Эстония, Исландия, Канада. Аутсайдеры: Китай, Сирия, Иран.

World Happiness Report — рейтинг, который составляется проектом ООН. В 2016 году опубликовано исследование за 2013-2015 года.

Методология: Оцениваются показатели ВВП на душу населения, социальной поддержки граждан, свободы жизненного выбора, щедрости в благотворительности и восприятие коррупции.

Россия поднялась с 64 на 56 место из 157 по сравнению с публикацией 2015 года. Она вошла в топ-10 стран по росту «счастья» по сравнению с 2005-2007 годами.

Соседние страны: Украина — 123-я, Белоруссия — 61-я, Казахстан — 54-й.

Лидеры: Дания, Швейцария, Исландия. Аутсайдеры: Бурунди, Сирия, Того.