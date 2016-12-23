Соцопрос прошел в декабре 2016 года

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

На Дальнем Востоке живут одни из самых счастливых людей в России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные соцопроса портала Griffon. Почти две трети россиян в целом остаются довольны своей жизнью, что говорит о достаточно высоком уровне удовлетворённости общества, наиболее пессимистично при этом настроены жители Сибири.

G-индекс (или индекс настроения в обществе) рассчитывается исследовательским порталом Griffon с середины 2016 года. Этот показатель характеризует настроения россиян в обществе, включает в себя показатель удовлетворенности собственной жизнью, восприятие изменений в жизни последнего времени, а также социальные ожидания от будущего. Для построения индекса используются данные ежемесячных соцопросов, которые проводятся по случайной выборке методом телефонного интервью. В каждый замер опрашивается 1000 человек в возрасте 18 лет и старше в городах с населением более 100 тысяч. Последний замер проводился 14–15 декабря.

Согласно ответам опрошенных россиян, 64% в целом положительно оценивают свою жизнь, а отрицательно о ней высказываются 31% респондентов (в ноябре было 64% и 33% соответственно). Чаще свою жизнь считают хорошей мужчины (67% удовлетворённых жизнью против 61% среди женщин), а также молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет (79%).

Изменения прошедшего года в собственной жизни 32% опрошенных оценивают негативно, 20% — позитивно и еще 45% считают, что их жизнь за год не изменилась. Несмотря на не столь оптимистичные оценки, в будущее россияне смотрят скорее с позитивом: 36% считают, что жизнь их улучшится, 15% ожидают ухудшения и еще 26% не ожидают изменений.

Индекс настроений в обществе на данный момент составляет 63 пункта (из 100 возможных), текущее состояние можно охарактеризовать по шкале Griffon как «всё в порядке».

Анализ настроений в обществе по федеральным округам свидетельствует, что выше всего данный показатель в Уральском, Северо-Западном, Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах (по 65 пунктов). Наиболее пессимистично настроены жители Сибирского федерального округа: индекс настроений там составляет лишь 57 пунктов. Среди жителей Сибири меньше всего удовлетворенных собственной жизнью в текущий момент, также они достаточно негативно оценивают изменения собственной жизни прошедшего года и весьма сдержанно относятся к изменениям на ближайший год.

Если сравнивать ситуацию, исходя из индекса настроений, в столичных городах (Москве и Санкт-Петербурге), то более оптимистично настроены петербуржцы: в северной столице G-индекс составляет 65 пунктов против 61 пункта в Москве. В других российских городах, сгруппированных по принципу разной численности населения, значимых различий в показателях индекса настроений не выявлено.

Для построения индекса по федеральным округам и отдельным городам России использовались данные соцопросов, проведенных в период с 3 сентября по 15 декабря 2016 года. Общее количество опрошенных — 5396 человек в возрасте 18 лет и старше в городах с населением более 100 тысяч.