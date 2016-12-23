Стало известно, чем полезен секс в автомобиле

Исследователи опросили американских студентов

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Новое исследование в журнале Sex Research исследовало феномен интимных отношений в припаркованном автомобиле, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Опрос 199 мужчин и 511 женщин в Midwestern university обнаружил, что около 60 процентов студентов сказали, что они занимались любовью в припаркованных автомобилях. Это происходило чаще всего тогда, когда студенты учились в старших классах, и 14% респондентов сказали, что они потеряли свою девственность в припаркованной машине.

PsyPost попросил автора исследования, Синди Стакман-Джонсон из University of South Dakota рассказать об исследовании:

PsyPost: Почему вы заинтересовались данной темой?

Стакман-Джонсон: В моем прошлом я была специалистом по интимным отношениям в течение учебного года и в течение лета я была исследователем безопасности дорожного движения. Несколько лет назад, когда я ехала на работу, я была поражена человеком, который использовал свой мобильный телефон во время вождения. Этот случай испугал меня и привел меня к изучению того, как часто люди переписываются за рулем. В этом исследовании, студенты рассказали мне, что они не только переписывались во время вождения, но также имели интимную близость, находясь за рулем. Так что в следующем году я стала изучать тему интимных отношений в движущихся транспортных средствах. Я так же спросила студентов, занимались ли они когда-нибудь любовью в неподвижном или припаркованном автомобиле – вопрос, которой меня всегда интересовал.

Что обычный человек должен вынести из исследования?

Читателю будет интересно узнать, что около 60% студентов колледжа, по крайней мере один раз, занимаются любовью в припаркованных машинах. Наши результаты свидетельствуют о том, что данных опыт был в целом позитивным опытом для мужчин и женщин. Из нескольких сотен респондентов, которые рассказали об их самых запоминающихся моментах во время занятия любовью, те, кто делал это в припаркованном автомобиле, описали это событие как «веселое», используя такие слова, как «приятно», «волнующе» и «захватывающе».