Более 350 руководителей крупнейших агрохолдингов и производств, фермерских хозяйств примут участие в международном форуме

Форум «Агро Дальний Восток и Сибирь» - это профессиональная международная площадка для диалога, обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий представителей власти и бизнеса для привлечения инвестиций в АПК Дальнего Востока и Сибири и активизации социально-экономического развития региона.
Ежегодно мероприятие собирает более 350 руководителей крупнейших агрохолдингов и производств, фермерских хозяйств, перерабатывающих предприятий, генеральных и технических директоров сервисных компаний, производителей удобрений, комбикормов, сельскохозяйственной техники и инвесторов в АПК, представителей федерального и регионального правительства.
Докладчики и почетные гости 2017:
- Павел Инюточкин, Генеральный директор, АНК-холдинг
- Андрей Губин,генеральный директор, Хендэ Хороль Агро
- Петр Илюхин, Генеральный директор, ПРОДО
- Николай Пегин, Генеральный директор, Корпорация развития Камчатского края
- Андрей Колот, Генеральный директор, Мерси трейд
- Ольга Рыжкова, Старший Вице-президент, Российско-Китайский Инвестиционный Фонд
- Алексей Раченков, Президент, Ассоциация крестьянских хозяйств Приморского края
- Павел Павлов, Директор, Югорский рыбоводный завод
- Татьяна Бужина, финансовый директор, РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ
- и многие другие.
Ключевые цифры и факты мероприятия «Агро Дальний Восток и Сибирь 2016»:
- от Калининграда до Владивостока - широкая география участников:группа «ПРОДО» (Москва), управляющая компания «Содружество» (Калининград) и «Русагро-Приморье» (Владивосток), АНК Холдинг (Благовещенск), АгротекХолдинг (Петропавловск-Камчатский), Дамате (Москва), Птицефабрика Дукчинская (Магадан) и многие другие
- Европейские и азиатские сервисные компании:производители оборудования и технологий переработки сельхозпродукции из Франции, Германии, Южной Кореи, КНР и других стран: БАСФ, АГКО, И-Teк, Дюпон, Амазоне, Биг Дачмен, Сингента, Квернеланд и многие другие
- 70 докладчикови участников дискуссий в ходе круглых столов среди которых:финансовый директор агропромышленной группы "Армада" Вера Ломоносова, директор компании Арсеньевский свинокомплекс Николай Бесшапкин и многие другие
- почетные гости из Китая: правительственная делегация провинции Цзилинь во главе с вице-губернатором провинции господином Суй Чжончэн
- правительственные делегацииот Республики Бурятия во главе с Даба-Жалсан Чириповым, министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, а также от Правительства Забайкальского края
- более 30 аккредитованных федеральных и региональных СМИ
Контактное лицо: руководитель форума Дарья Квасницына DKvasnitsyna@vostockcapital.com Тел. +7 499 5051505
Официальный сайт: http://www.agrofareast.ru/