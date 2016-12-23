Более 350 руководителей крупнейших агрохолдингов и производств, фермерских хозяйств примут участие в международном форуме

Форум проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Форум «Агро Дальний Восток и Сибирь» - это профессиональная международная площадка для диалога, обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий представителей власти и бизнеса для привлечения инвестиций в АПК Дальнего Востока и Сибири и активизации социально-экономического развития региона.

Ежегодно мероприятие собирает более 350 руководителей крупнейших агрохолдингов и производств, фермерских хозяйств, перерабатывающих предприятий, генеральных и технических директоров сервисных компаний, производителей удобрений, комбикормов, сельскохозяйственной техники и инвесторов в АПК, представителей федерального и регионального правительства.

Докладчики и почетные гости 2017:

Павел Инюточкин, Генеральный директор , АНК-холдинг

Генеральный директор Андрей Губин ,генеральный директор, Хендэ Хороль Агро

,генеральный директор, Петр Илюхин, Генеральный директор, ПРОДО

Генеральный директор, Николай Пегин, Генеральный директор, Корпорация развития Камчатского края

Генеральный директор, Андрей Колот, Генеральный директор, Мерси трейд

Генеральный директор, Ольга Рыжкова, Старший Вице-президент, Российско-Китайский Инвестиционный Фонд

Старший Вице-президент, Алексей Раченков, Президент, Ассоциация крестьянских хозяйств Приморского края

Президент, Павел Павлов, Директор, Югорский рыбоводный завод

Директор, Татьяна Бужина, финансовый директор, РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ

финансовый директор, и многие другие.

Ключевые цифры и факты мероприятия «Агро Дальний Восток и Сибирь 2016»:

от Калининграда до Владивостока - широкая география участников: группа «ПРОДО» (Москва), управляющая компания «Содружество» (Калининград) и «Русагро-Приморье» (Владивосток), АНК Холдинг (Благовещенск), АгротекХолдинг (Петропавловск-Камчатский), Дамате (Москва), Птицефабрика Дукчинская (Магадан) и многие другие

группа «ПРОДО» (Москва), управляющая компания «Содружество» (Калининград) и «Русагро-Приморье» (Владивосток), АНК Холдинг (Благовещенск), АгротекХолдинг (Петропавловск-Камчатский), Дамате (Москва), Птицефабрика Дукчинская (Магадан) и многие другие Европейские и азиатские сервисные компании: производители оборудования и технологий переработки сельхозпродукции из Франции, Германии, Южной Кореи, КНР и других стран: БАСФ, АГКО, И-Teк, Дюпон, Амазоне, Биг Дачмен, Сингента, Квернеланд и многие другие

производители оборудования и технологий переработки сельхозпродукции из Франции, Германии, Южной Кореи, КНР и других стран: БАСФ, АГКО, И-Teк, Дюпон, Амазоне, Биг Дачмен, Сингента, Квернеланд и многие другие 70 докладчиков и участников дискуссий в ходе круглых столов среди которых: финансовый директор агропромышленной группы "Армада" Вера Ломоносова, директор компании Арсеньевский свинокомплекс Николай Бесшапкин и многие другие

и участников дискуссий в ходе круглых столов среди которых: финансовый директор агропромышленной группы "Армада" Вера Ломоносова, директор компании Арсеньевский свинокомплекс Николай Бесшапкин и многие другие почетные гости из Китая : правительственная делегация провинции Цзилинь во главе с вице-губернатором провинции господином Суй Чжончэн

: правительственная делегация провинции Цзилинь во главе с вице-губернатором провинции господином Суй Чжончэн правительственные делегации от Республики Бурятия во главе с Даба-Жалсан Чириповым, министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, а также от Правительства Забайкальского края

от Республики Бурятия во главе с Даба-Жалсан Чириповым, министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, а также от Правительства Забайкальского края более 30 аккредитованных федеральных и региональных СМИ

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