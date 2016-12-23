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Более 350 руководителей крупнейших агрохолдингов и производств, фермерских хозяйств примут участие в международном форуме

Форум проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ
Фото: zrpress.ru Фото: zrpress.ru
Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Форум «Агро Дальний Восток и Сибирь» - это профессиональная международная площадка для диалога, обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий представителей власти и бизнеса для привлечения инвестиций в АПК Дальнего Востока и Сибири и активизации социально-экономического развития региона.

Ежегодно мероприятие собирает более 350 руководителей крупнейших агрохолдингов и производств, фермерских хозяйств, перерабатывающих предприятий, генеральных и технических директоров сервисных компаний, производителей удобрений, комбикормов, сельскохозяйственной техники и инвесторов в АПК, представителей федерального и регионального правительства.

Докладчики и почетные гости 2017:

  • Павел Инюточкин, Генеральный директор, АНК-холдинг
  • Андрей Губин,генеральный директор, Хендэ Хороль Агро
  • Петр Илюхин, Генеральный директор, ПРОДО
  • Николай Пегин, Генеральный директор, Корпорация развития Камчатского края
  • Андрей Колот, Генеральный директор, Мерси трейд
  • Ольга Рыжкова, Старший Вице-президент, Российско-Китайский Инвестиционный Фонд
  • Алексей Раченков, Президент, Ассоциация крестьянских хозяйств Приморского края
  • Павел Павлов, Директор, Югорский рыбоводный завод
  • Татьяна Бужина, финансовый директор, РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ
  • и многие другие.

Ключевые цифры и факты мероприятия «Агро Дальний Восток и Сибирь 2016»:

  • от Калининграда до Владивостока - широкая география участников:группа «ПРОДО» (Москва), управляющая компания «Содружество» (Калининград) и «Русагро-Приморье» (Владивосток), АНК Холдинг (Благовещенск), АгротекХолдинг (Петропавловск-Камчатский), Дамате (Москва), Птицефабрика Дукчинская (Магадан) и многие другие
  • Европейские и азиатские сервисные компании:производители оборудования и технологий переработки сельхозпродукции из Франции, Германии, Южной Кореи, КНР и других стран: БАСФ, АГКО, И-Teк, Дюпон, Амазоне, Биг Дачмен, Сингента, Квернеланд и многие другие
  • 70 докладчикови участников дискуссий в ходе круглых столов среди которых:финансовый директор агропромышленной группы "Армада" Вера Ломоносова, директор компании Арсеньевский свинокомплекс Николай Бесшапкин и многие другие
  • почетные гости из Китая: правительственная делегация провинции Цзилинь во главе с вице-губернатором провинции господином Суй Чжончэн
  • правительственные делегацииот Республики Бурятия во главе с Даба-Жалсан Чириповым, министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, а также от Правительства Забайкальского края
  • более 30 аккредитованных федеральных и региональных СМИ

Контактное лицо: руководитель форума Дарья Квасницына DKvasnitsyna@vostockcapital.com Тел. +7 499 5051505

Официальный сайт: http://www.agrofareast.ru/

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