Благотворительный мастер-класс по живописи пройдет во Владивостоке

Проект направлен на профилактику социального сиротства и сохранение ребенка в семье

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

24 декабря с 14.00 до 17.00 часов в Доме для мам "Ковчег надежды" пройдет мастер-класс по живописи , организованный Екатериной Бабенко, руководителем благотворительного арт-проекта "Волшебный мир красок" при поддержке художника Малыгина Артема и его именной студии ("Художественная студия Малыгина Артема").

Художники проведут благотворительный мастер-класс по живописи с мамами, которые оказались в тяжелой ситуации, и которым просто хочется прикоснуться к искусству, получить не только знания и навыки в живописи , а так же сменить обстановку и получить много прекрасных эмоций под Новый год. По окончанию мастер-класса участники смогут забрать картину с собой. Возможно, для некоторых это станет светлой и прекрасной надеждой или мечтой.

Дом для мам "Ковчег надежды" (Успенского, 74а) - это единственный в Приморском крае приют для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, и дающий шанс их малолетним детям остаться с мамой, а не попасть в детский дом. Проект направлен на профилактику социального сиротства и сохранение ребенка в семье.