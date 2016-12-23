В Приморье водитель грузовика ответил за двух телят

В Приморском крае водитель грузовика ответил за перевозку двух телят по региону без ветеринарных документов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Нарушение правил перевозки живых животных было выявлено сотрудниками ведомства и инспекторами ДПС. Известно, что телят везли из Михайловского района в село Раздольное.
В отношении водителя грузового автотранспортного средства вынесено постановление о привлечении к административной ответственности. Нарушение действующего законодательства предписано устранить.