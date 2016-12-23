В Приморье водитель грузовика ответил за двух телят

Приговор Игорю Мещерякову будет обжалован в Верховном суде РФ 16:29, 23 декабря Приговор Игорю Мещерякову будет обжалован в Верховном суде РФ (Эксклюзив)
За сутки во Владивостоке выпало больше двух декадных норм снега 16:29, 23 декабря За сутки во Владивостоке выпало больше двух декадных норм снега
ОМОН устроил 15:59, 23 декабря ОМОН устроил "маски-шоу" в ГИБДД Уссурийска (Эксклюзив)
Новостная лента
Декабрь, 23 пятница
16:48
​Игоря Пушкарева могут отпустить из-под стражи уже в этом году
16:48
Европейский суд обязал Россию выплатить строителю Приморского океанариума компенсацию Эксклюзив
16:45
О чем жители Приморья хотят спросить Владимира Путина?
16:40
Животные "8 канала" Видео
16:29
Приговор Игорю Мещерякову будет обжалован в Верховном суде РФ Эксклюзив
16:29
За сутки во Владивостоке выпало больше двух декадных норм снега
16:17
Фура перекрыла движение в Приморье
16:08
Человеческий мозг развивается до 30 лет, - ученые
16:02
Ипотечный портфель Сбербанка составил 2,45 трлн рублей и вырос за год на 12%
16:02
Общественным организациям Владивостока расскажут, как оформить субсидии
15:59
ОМОН устроил "маски-шоу" в ГИБДД Уссурийска Эксклюзив
15:51
Россия-2016: Меньше свобод - больше счастья
15:42
"Адмирал" сразится с "Югрой" уже сегодня
15:31
Ученые узнали, чем еще полезен кофе
15:26
В Приморье активизировались воры Видео
15:19
Во Владивостоке частично открыта трасса Седанка-Патрокл Эксклюзив
15:17
Водители габаритных авто продолжают страдать от последствий приморского циклона Фото
15:03
35 тысяч приморцев нашли работу в уходящем году
14:57
На Дальнем Востоке живут одни из самых счастливых людей в России​
14:52
Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными
14:42
Экскурсию для малолетних осужденных приморцев устроили в Партизанске
14:31
Ученый ДВФУ изобрел новую модель прогнозирования землетрясений
14:24
Более 350 руководителей крупнейших агрохолдингов и производств, фермерских хозяйств примут участие в международном форуме
14:20
Тоннель имени Сталина во Владивостоке: ремонт на два года Видео
14:18
В Приморье водитель грузовика ответил за двух телят
14:16
Благотворительный мастер-класс по живописи пройдет во Владивостоке
14:09
Интернет придет в школы глубинок Приморья в 2017 году
14:09
Таможенники Приморья не пустили в КНР древесину из Вологодской области
13:58
На приморских перевалах работает тяжелая спецтехника
13:51
Во Владивостоке циклон вызвал меньше ДТП, чем обычно Эксклюзив
13:47
Бюджет Приморья: на что потратят краевые деньги? Видео
13:43
Пассажиров владивостокского троллейбуса поздравляли Дед Мороз и Снегурочка Фото
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4059 (195) от 23 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Подарки для самых дорогих – горожан больших и маленьких
Смотрите, кого ушли
Порто-франко упрощает въезд иностранцам
К нам пришел гонконгский грипп
Охотник сломался в 33 километрах от дома
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Происшествия

В Приморье водитель грузовика ответил за двух телят

Животные были без "паспортов"
Фото: National Geographic Фото: National Geographic
Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

В Приморском крае водитель грузовика ответил за перевозку двух телят по региону без ветеринарных документов,  сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Нарушение правил перевозки живых животных было выявлено сотрудниками ведомства и инспекторами ДПС. Известно, что телят везли из Михайловского района в село Раздольное.

В отношении водителя грузового автотранспортного средства вынесено постановление о привлечении к административной ответственности. Нарушение действующего законодательства предписано устранить.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Таможенники Приморья не пустили в КНР древесину из Вологодской области
14:09, 23 декабря 2016 Таможенники Приморья не пустили в КНР древесину из Вологодской области

Более 250 кубометров фанерного кряжа были остановлены на границе

Во Владивостоке циклон вызвал меньше ДТП, чем обычно
13:51, 23 декабря 2016 Во Владивостоке циклон вызвал меньше ДТП, чем обычно

В трех ДТП пострадали пять человек

Пожарные вытягивали фуры во время циклона в Приморье
13:17, 23 декабря 2016 Пожарные вытягивали фуры во время циклона в Приморье

Также были спасены рыбаки, застрявшие в Петровке

В Хабаровском крае нашли умершего тигренка
12:46, 23 декабря 2016 В Хабаровском крае нашли умершего тигренка

Причины смерти устанавливаются

Владивостокская автоледи сама себе устроила головную боль
12:28, 23 декабря 2016 Владивостокская автоледи сама себе устроила головную боль

Женщина спровоцировала ДТП при повороте

Спасатели спасли рыбаков в Приморье
12:24, 23 декабря 2016 Спасатели спасли рыбаков в Приморье

Пострадавшим была оказана помощь

В центре Владивостока автомобиль сбил пешехода
11:56, 23 декабря 2016 В центре Владивостока автомобиль сбил пешехода

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте в снегопад