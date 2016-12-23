Во Владивостоке циклон вызвал меньше ДТП, чем обычно 13:51, 23 декабря Во Владивостоке циклон вызвал меньше ДТП, чем обычно (Эксклюзив)
Пожарные вытягивали фуры во время циклона в Приморье 13:17, 23 декабря Пожарные вытягивали фуры во время циклона в Приморье (Эксклюзив)
Владивостокская автоледи сама себе устроила головную боль 12:28, 23 декабря Владивостокская автоледи сама себе устроила головную боль (Эксклюзив)
Новостная лента
Декабрь, 23 пятница
14:13
​Игоря Пушкарева могут отпустить из-под стражи уже в этом году
14:13
Европейский суд обязал Россию выплатить строителю Приморского океанариума компенсацию Эксклюзив
14:09
Интернет придет в школы глубинок Приморья в 2017 году
14:09
Таможенники Приморья не пустили в КНР древесину из Вологодской области
13:58
На приморских перевалах работает тяжелая спецтехника
13:51
Во Владивостоке циклон вызвал меньше ДТП, чем обычно Эксклюзив
13:47
Бюджет Приморья: на что потратят краевые деньги? Видео
13:43
Пассажиров владивостокского троллейбуса поздравляли Дед Мороз и Снегурочка Фото
13:39
Приморские семьи посоревновались в знании ПДД Фото
13:28
Приморцы задолжали по кредитам
13:17
Пожарные вытягивали фуры во время циклона в Приморье Эксклюзив
13:06
Приговор водителю маршрутного автобуса вынесен во Владивостоке
12:55
Неплательщика алиментов нашли в приморском ЗАГСе
12:52
Первенство края по плаванию стартовало во Владивостоке Видео
12:46
В Хабаровском крае нашли умершего тигренка
12:44
Приморцы выплатили 38,5 млн. штрафов за нарушение ПДД
12:42
Климатологи: 2016 год войдет в историю как самый жаркий
12:32
Должнику из Октябрьского района пришлось возвращаться домой пешком
12:28
Владивостокская автоледи сама себе устроила головную боль Эксклюзив
12:27
«Адмирал Пантелеев» вернулся из Арктики во Владивосток
12:24
Спасатели спасли рыбаков в Приморье
12:21
День энергетика отпраздновали во Владивостоке Фото
12:10
11 рейсов междугородних автобусов из Владивостока отменено
12:06
Дневник девушки: 15 причин, по которым стоит начать бегать
11:59
Британский профессор уверен, что нашел замок короля Артура
11:56
В центре Владивостока автомобиль сбил пешехода Эксклюзив
11:49
Последствия циклона в Приморском крае
11:42
Во Владивостоке таксист протаранил карету "скорой помощи" Эксклюзив
11:38
Сахалинец отправился на сбор морских ежей и не вернулся домой
11:27
В Европе просыпается супервулкан, уничтоживший неандертальцев
11:16
Сахалин "встряхнулся" почти на 5 баллов
11:05
Земля Камчатки уходит из под ног ее жителей
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4059 (195) от 23 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Подарки для самых дорогих – горожан больших и маленьких
Смотрите, кого ушли
Порто-франко упрощает въезд иностранцам
К нам пришел гонконгский грипп
Охотник сломался в 33 километрах от дома
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Происшествия

Таможенники Приморья не пустили в КНР древесину из Вологодской области

Более 250 кубометров фанерного кряжа были остановлены на границе
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

В Приморье задержан груз древесины, направляемый из Вологодской области в КНР через пункт пропуска "Пограничный",  сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Как оказалось, фитосанитарные документы на содержимое четырех железнодорожных вагонов с фанерным кряжем не соответствовали тому, что было указано в сопроводительных документах на товар (по количественному показателю). Таким образом, более 250 кубометров древесины были остановлены на границе. Возбуждено административное дело.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке циклон вызвал меньше ДТП, чем обычно
13:51, 23 декабря 2016 Во Владивостоке циклон вызвал меньше ДТП, чем обычно

В трех ДТП пострадали пять человек

Пожарные вытягивали фуры во время циклона в Приморье
13:17, 23 декабря 2016 Пожарные вытягивали фуры во время циклона в Приморье

Также были спасены рыбаки, застрявшие в Петровке

В Хабаровском крае нашли умершего тигренка
12:46, 23 декабря 2016 В Хабаровском крае нашли умершего тигренка

Причины смерти устанавливаются

Владивостокская автоледи сама себе устроила головную боль
12:28, 23 декабря 2016 Владивостокская автоледи сама себе устроила головную боль

Женщина спровоцировала ДТП при повороте

Спасатели спасли рыбаков в Приморье
12:24, 23 декабря 2016 Спасатели спасли рыбаков в Приморье

Пострадавшим была оказана помощь

В центре Владивостока автомобиль сбил пешехода
11:56, 23 декабря 2016 В центре Владивостока автомобиль сбил пешехода

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте в снегопад

Во Владивостоке таксист протаранил карету
11:42, 23 декабря 2016 Во Владивостоке таксист протаранил карету "скорой помощи"

Пострадали медики, находившиеся в припаркованной машине