Таможенники Приморья не пустили в КНР древесину из Вологодской области

Более 250 кубометров фанерного кряжа были остановлены на границе

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

В Приморье задержан груз древесины, направляемый из Вологодской области в КНР через пункт пропуска "Пограничный", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Как оказалось, фитосанитарные документы на содержимое четырех железнодорожных вагонов с фанерным кряжем не соответствовали тому, что было указано в сопроводительных документах на товар (по количественному показателю). Таким образом, более 250 кубометров древесины были остановлены на границе. Возбуждено административное дело.