В Приморье задержан груз древесины, направляемый из Вологодской области в КНР через пункт пропуска "Пограничный", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Как оказалось, фитосанитарные документы на содержимое четырех железнодорожных вагонов с фанерным кряжем не соответствовали тому, что было указано в сопроводительных документах на товар (по количественному показателю). Таким образом, более 250 кубометров древесины были остановлены на границе. Возбуждено административное дело.
Таможенники Приморья не пустили в КНР древесину из Вологодской области
Более 250 кубометров фанерного кряжа были остановлены на границеВладивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.
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