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Общество

Экскурсию для малолетних осужденных приморцев устроили в Партизанске

Ребята познакомились с историей создания своего города
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Для несовершеннолетних подучетных приморцев состоялась экскурсия по памятным местам Партизанска, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН РФ по Приморскому краю. Во время поездки несовершеннолетние осужденные узнали историю образования своего города и возложили цветы возле монумента погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции Партизанска совместно с администрацией города организовали для подучетных несовершеннолетних автобусную экскурсию. Подростки посетили памятный знак в честь открытия Сучанского угольного месторождения, увидели захоронение первого управляющего Сучанского рудника Владимира Френца. На монументе жителям г.Партизанска, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., подучетные возложили цветы в дань уважения погибшим. Также ребята узнали о подвигах героев гражданской войны Сергеем Лазо и Кронидом Коренновым, погибшими от рук белогвардейцев и возложили красные гвоздики к их памятникам.

Экскурсия проводилась с целью формирования у несовершеннолетних осужденных интеллектуальных и духовно-нравственных качеств, воспитания патриотизма и любви к своему городу.

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