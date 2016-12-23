Приморские кудоисты отличились на всероссийском турнире, который проходил в Москве. По итогам соревнований, на которых встречались лучшие бойцы страны, приморцы завоевали три золотые награды, одну серебряную и одну бронзовую. Однако главной победой стало то, что первые места уже в следующем году поедут на всемирные соревнования в Индию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Приморские кудоисты отобрались на кубок мира-2017
Съезд лучших бойцов страныВладивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
16:40, 23 декабря 2016 Все о любимых питомцах сотрудников VIII канала
Новогодний выпуск программы "Милахи"
15:26, 23 декабря 2016 В Приморье активизировались воры
Нажива любой ценой
14:20, 23 декабря 2016 Тоннель имени Сталина во Владивостоке: ремонт на два года
Работы начались осенью этого года
13:47, 23 декабря 2016 Бюджет Приморья: на что потратят краевые деньги?
Денежные траты распланировали на ближайшие 3 года
12:52, 23 декабря 2016 Первенство края по плаванию стартовало во Владивостоке
Более 300 спортсменов со всего края приняли участие
16:04, 21 декабря 2016 Борьба за лучшую свадьбу во Владивостоке стала более ожесточенной
Проект "9,5 месяцев" набирает обороты
15:25, 21 декабря 2016 Где найти «Мужчину мечты» во Владивостоке?
Это узнают приморцы уже в пятницу, 23 декабря