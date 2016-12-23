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Приморские кудоисты отобрались на кубок мира-2017

Съезд лучших бойцов страны
Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Приморские кудоисты отличились на всероссийском турнире, который проходил в Москве. По итогам соревнований, на которых встречались лучшие бойцы страны, приморцы завоевали три золотые награды, одну серебряную и одну бронзовую. Однако главной победой стало то, что первые места уже в следующем году поедут на всемирные соревнования в Индию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.


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