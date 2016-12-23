Ученый ДВФУ изобрел новую модель прогнозирования землетрясений

Технология позволяет оперативно предсказывать землетрясения

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Новую модель краткосрочного прогнозирования сейсмических событий разработал профессор Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета Семен Гордеев в соавторстве с кандидатом технических наук Викторией Волошиной, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВФУ. Эта уникальная в мировом масштабе технология позволяет оперативно предсказывать землетрясения и, по оценкам авторов, может с успехом применяться на островах Тихого океана.

Изобретатели предлагают использовать реперные (метеорологические) станции и сейсмодатчики, которые измеряют их высотную отметку и горизонтальное смещение. Сеть таких станций, размещенных в определенном порядке на обширной территории острова или материковой зоны, отслеживает смещение контролируемых отметок, что является предвестником сейсмического движения. Технология была представлена на международной научной конференции и вызвала большой интерес у японских ученых.

«Предложенная модель прогнозирования основана не на косвенных признаках сейсмических событий, а на изучении данных геофизических процессов, приводящих к землетрясениям. Подобная технология прогнозирования предлагается к использованию впервые не только в российской, но и мировой практике», — подчеркнул профессор Семен Гордеев.

Ученые отмечают, что новый способ позволяет оперативно анализировать данные и своевременно предупреждать службы и население о вероятных толчках земной коры. Также технология будет полезна для учета сейсмического фактора при выборе места строительства таких потенциально опасных объектов, как атомные электростанции. Разработанный программно-аппаратный комплекс может применяться на островах, лежащих за континентами с высокими горными массивами (острова Курильской гряды, Сахалин, Япония, Филиппины, Тайвань и другие).