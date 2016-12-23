Все о любимых питомцах сотрудников VIII канала

Новогодний выпуск программы "Милахи"

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Этот выпуск – новогодний, а значит, наполнен сюрпризами. В эфире – животные «8 канала». А именно: шарпей Сергея Савина, хорёк Анны Бережной и британская кошка Юлии Брылёвой. И, конечно, наша ведущая и автор программы Валерия Белоус расскажет про своего любимого питомца – немецкую овчарку. С наступающим, друзья!