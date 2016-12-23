Интернет придет в школы глубинок Приморья в 2017 году

Доступ в интернет необходим и учителям, и детям

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

В следующем году доступом в интернет будут обеспечены все общеобразовательные учреждения края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Об этом сообщил директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморья Илья Красильников.

На данный момент прорабатываются механизмы подключения с операторами. Доступ в интернет необходим и учителям, и детям. С его помощью школы смогут беспрепятственно работать с “Электронными дневниками Приморья”, а также использовать дистанционные методы обучения, применять в учебном процессе новые технологии. В тех населенных пунктах, где уже есть интернет, будет вестись работа по увеличению скорости передачи данных.

Кроме того, беспрепятственным доступом в интернет будут обеспечены больницы и поликлиники, а также учреждения культуры.

Отметим, в Приморье уже давно идет активный процесс интеграции IT-технологий в процесс оказания государственных и муниципальных услуг населению, большое внимание уделяется решению проблем с обеспечением качественным Интернетом всех населенных пунктов.