В трех ДТП пострадали пять человек

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Во Владивостоке циклон вызвал меньше ДТП, чем обычно происходит при непогоде; зарегистрировано 93 аварии (обычно их более 100), сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Зарегистрировано 55 ДТП с материальным ущербом, составлено 19 европротоколов. В трех авариях пострадали пять человек - пешеход, автоледи и сотрудники "скорой помощи".

Зарегистрировано 104 нарушения ПДД. На дороги выезжали только самые смелые водители - но и среди них нашлись любители пьяной езды (6 человек). А один из автомобилистов, остановленный для проверки, как оказалось, вез не пристегнутого ребенка. Шесть автомобилистов решили, по всей видимости, что в снегопад их инспекторы не увидят - и припарковались в нарушение правил. Но их все же увидели - и составили протоколы. Заметили инспекторы на дорогах и четырех должников, никак не желающих оплачивать свои штрафы - материалы по статье 20.25 были составлены и переданы по подведомственности.

ПДД нарушили 15 пешеходов, 5 таксистов и 5 водителей автобусов.

Как отмечают в ГИБДД Владивостока, аварий в четверг по сравнению со стандартными показателями для непогоды в городе было меньше потому, что жители и гости Владивостока старались в снегопад не выезжать на дороги; выехавшие на личных ТС автолюбители ехали медленнее. Снижение числа участников дорожного движения оказало положительное влияние на аварийность. Кроме того, были перекрыты такие аварийно опасные дороги как трасса Седанка-Патрокл и улица Капитана Шефнера. Среди мер, предпринятых ГАИ Владивостока для облегчения дорожной ситуации - и ограничения на движение большегрузов по приморской столице: их не впускали в город, не выпускали из порта, а все встречавшиеся на дорогах Владивостока фуры сразу же останавливали и давали указание на парковку на обочине.

А попавшим в сложную ситуацию водителям сотрудники ДПС помогали выбраться.