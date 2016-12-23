Во Владивостоке циклон вызвал меньше ДТП, чем обычно 13:51, 23 декабря Во Владивостоке циклон вызвал меньше ДТП, чем обычно (Эксклюзив)
Пожарные вытягивали фуры во время циклона в Приморье 13:17, 23 декабря Пожарные вытягивали фуры во время циклона в Приморье (Эксклюзив)
Владивостокская автоледи сама себе устроила головную боль 12:28, 23 декабря Владивостокская автоледи сама себе устроила головную боль (Эксклюзив)
Новостная лента
Декабрь, 23 пятница
14:13
​Игоря Пушкарева могут отпустить из-под стражи уже в этом году
14:13
Европейский суд обязал Россию выплатить строителю Приморского океанариума компенсацию Эксклюзив
14:09
Интернет придет в школы глубинок Приморья в 2017 году
14:09
Таможенники Приморья не пустили в КНР древесину из Вологодской области
13:58
На приморских перевалах работает тяжелая спецтехника
13:51
Во Владивостоке циклон вызвал меньше ДТП, чем обычно Эксклюзив
13:47
Бюджет Приморья: на что потратят краевые деньги? Видео
13:43
Пассажиров владивостокского троллейбуса поздравляли Дед Мороз и Снегурочка Фото
13:39
Приморские семьи посоревновались в знании ПДД Фото
13:28
Приморцы задолжали по кредитам
13:17
Пожарные вытягивали фуры во время циклона в Приморье Эксклюзив
13:06
Приговор водителю маршрутного автобуса вынесен во Владивостоке
12:55
Неплательщика алиментов нашли в приморском ЗАГСе
12:52
Первенство края по плаванию стартовало во Владивостоке Видео
12:46
В Хабаровском крае нашли умершего тигренка
12:44
Приморцы выплатили 38,5 млн. штрафов за нарушение ПДД
12:42
Климатологи: 2016 год войдет в историю как самый жаркий
12:32
Должнику из Октябрьского района пришлось возвращаться домой пешком
12:28
Владивостокская автоледи сама себе устроила головную боль Эксклюзив
12:27
«Адмирал Пантелеев» вернулся из Арктики во Владивосток
12:24
Спасатели спасли рыбаков в Приморье
12:21
День энергетика отпраздновали во Владивостоке Фото
12:10
11 рейсов междугородних автобусов из Владивостока отменено
12:06
Дневник девушки: 15 причин, по которым стоит начать бегать
11:59
Британский профессор уверен, что нашел замок короля Артура
11:56
В центре Владивостока автомобиль сбил пешехода Эксклюзив
11:49
Последствия циклона в Приморском крае
11:42
Во Владивостоке таксист протаранил карету "скорой помощи" Эксклюзив
11:38
Сахалинец отправился на сбор морских ежей и не вернулся домой
11:27
В Европе просыпается супервулкан, уничтоживший неандертальцев
11:16
Сахалин "встряхнулся" почти на 5 баллов
11:05
Земля Камчатки уходит из под ног ее жителей
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4059 (195) от 23 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Подарки для самых дорогих – горожан больших и маленьких
Смотрите, кого ушли
Порто-франко упрощает въезд иностранцам
К нам пришел гонконгский грипп
Охотник сломался в 33 километрах от дома
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

На приморских перевалах работает тяжелая спецтехника

Прошедший циклон нарушил жизнедеятельность региона
Фото: Алексей Воронин, РИА VladNews Фото: Алексей Воронин, РИА VladNews
Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Сегодня, 23 декабря, на очистке краевых дорог от выпавшего снега, продолжает работать техника, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Задействовано почти 300 единиц различной техники.

«В данный момент проезд есть на всех дорогах края, небольшие затруднения могут возникнуть на перевалах южного Приморья, где уже работает тяжелая техника», – отметили специалисты.

В настоящий момент идет очистка проезжей части и обочин от снега.

«Работники предприятия также ведут очистку дорог от снежного наката и подсыпку песчано-солевой смесью», – рассказали специалисты.

Отметим, пришедший в Приморский край снежный циклон не привёл к серьёзным нарушениям в работе объектов жизнедеятельности региона.

Как сообщили в профильных департаментах Приморского края, серьезных сбоев в работе объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры не произошло.

Всего в крае для устранения аварий в жилищно-коммунальном комплексе создано более 500 бригад, оснащенных необходимым оборудованием и техникой. Предприятиями энергетики сформировано 120 аварийных бригад со 150 единицами специальной техники, готовых к устранению поломок на объектах энергетики.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Пассажиров владивостокского троллейбуса поздравляли Дед Мороз и Снегурочка
13:43, 23 декабря 2016 Пассажиров владивостокского троллейбуса поздравляли Дед Мороз и Снегурочка

Акция повторится 27 декабря

Приморские семьи посоревновались в знании ПДД
13:39, 23 декабря 2016 Приморские семьи посоревновались в знании ПДД

Все участники соревнований награждены грамотами и ценными подарками

Приморцы задолжали по кредитам
13:28, 23 декабря 2016 Приморцы задолжали по кредитам

Сумма долгов превысила 20 млрд.рублей

Приговор водителю маршрутного автобуса вынесен во Владивостоке
13:06, 23 декабря 2016 Приговор водителю маршрутного автобуса вынесен во Владивостоке

Транспортное средство не отвечало требованиям безопасности

Неплательщика алиментов нашли в приморском ЗАГСе
12:55, 23 декабря 2016 Неплательщика алиментов нашли в приморском ЗАГСе

Мужчина собирался покончить с холостяцкой жизнью

Приморцы выплатили 38,5 млн. штрафов за нарушение ПДД
12:44, 23 декабря 2016 Приморцы выплатили 38,5 млн. штрафов за нарушение ПДД

Приморье-первый регион, где нарушителй ограничивают в праве управления ТС

Климатологи: 2016 год войдет в историю как самый жаркий
12:42, 23 декабря 2016 Климатологи: 2016 год войдет в историю как самый жаркий

Он обгоняет по показаниям 2015 год