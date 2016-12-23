На приморских перевалах работает тяжелая спецтехника

Прошедший циклон нарушил жизнедеятельность региона

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Сегодня, 23 декабря, на очистке краевых дорог от выпавшего снега, продолжает работать техника, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Задействовано почти 300 единиц различной техники.

«В данный момент проезд есть на всех дорогах края, небольшие затруднения могут возникнуть на перевалах южного Приморья, где уже работает тяжелая техника», – отметили специалисты.

В настоящий момент идет очистка проезжей части и обочин от снега.

«Работники предприятия также ведут очистку дорог от снежного наката и подсыпку песчано-солевой смесью», – рассказали специалисты.

Отметим, пришедший в Приморский край снежный циклон не привёл к серьёзным нарушениям в работе объектов жизнедеятельности региона.

Как сообщили в профильных департаментах Приморского края, серьезных сбоев в работе объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры не произошло.

Всего в крае для устранения аварий в жилищно-коммунальном комплексе создано более 500 бригад, оснащенных необходимым оборудованием и техникой. Предприятиями энергетики сформировано 120 аварийных бригад со 150 единицами специальной техники, готовых к устранению поломок на объектах энергетики.