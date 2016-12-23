Приморские семьи посоревновались в знании ПДД

Все участники соревнований награждены грамотами и ценными подарками

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

В Приморье прошел конкурс конкурс «Мама, папа, я – знающая ПДД семья», сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Шесть семей боролись за звание знатоков Правил дорожного движения. Хорошее настроение и спортивный азарт не покидали участников на протяжении всей игры. Командир роты дорожно-патрульной службы ГИБДД Дмитрий Кадочников отметил, что такая совместная игра помогает лучше усваивать правила детям и напоминает о забытых знаниях родителям, которые должны на своем примере воспитывать законопослушных участников дорожного движения.

Конкурс состоял из нескольких этапов. Жюри было непросто сделать выбор: у каждой семьи были свои преимущества. Участники состязались в творческих конкурсах - мамы дефилировали с рулями в руках, дети ездили на самокатах, а отцы семейств соревновались в скоростном вытягивании машин.

Также участники подготовили красочные иллюстрации на тему пропаганды безопасности дорожного движения, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и представили внимаю новые креативные дорожные знаки.

В результате призерами конкурса стали семьи Шихаровых и Кисель. Семья Малаховых заняла почетное первое место. Все участники соревнований награждены грамотами и ценными подарками.