В Приморье активизировались воры

Нажива любой ценой

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

На сегодняшний день полки магазинов в буквальном смысле ломятся от различного рода моделей мобильных устройств. Но вместе с появлением и значительным увеличением ассортимента мобильников, возросло и количество мошенников, которые выдумали огромное разнообразие хитростей, дабы овладеть чужим имуществом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Есть и те, кто не ищет сложностей, а действует напрямую.