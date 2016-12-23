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Общество

Приморцы задолжали по кредитам

Сумма долгов превысила 20 млрд.рублей
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

В отделах судебных приставов Приморского края находилось 83 тысячи 591 исполнительных производств о взыскании с физических лиц в пользу кредитных организаций кредиторской задолженности. Общая сумма задолженности жителей Приморья перед банками составила более 20 млрд. рублей.

Между тем, в отношении юридических лиц, имеющих задолженность перед кредитными учреждениями, в УФССП России по Приморскому краю возбуждена 1 тыс. 97 исполнительных производств на общую сумму 2 млрд. 323 млн. 99 тысяч рублей.

Стоит отметить, что добровольно исполнено должниками -физическими лицам требования 1 тыс. 767 исполнительных документов на общую сумму 150 млн. рублей, должниками-юридическими лицами исполнены требования 18 исполнительных документов на сумму 10 млн. 601 тыс. рублей.

К тем, кто в добровольно не исполнил судебные решения, судебные приставы применяют меры принудительного характера, такие как обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах в банках, арест имущества, ограничение специальных прав.

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