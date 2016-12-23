Что уже успели сделать и что сделать только еще предстоит? В железнодорожном тоннеле, расположенном на участке Вторая речка – Гайдамак, продолжается капитальный ремонт. Работы начались еще в октябре.
Тоннель имени Сталина во Владивостоке: ремонт на два года
Работы начались осенью этого годаВладивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.
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