Тоннель имени Сталина во Владивостоке: ремонт на два года

Работы начались осенью этого года

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Что уже успели сделать и что сделать только еще предстоит? В железнодорожном тоннеле, расположенном на участке Вторая речка – Гайдамак, продолжается капитальный ремонт. Работы начались еще в октябре.