Пожарные вытягивали фуры во время циклона в Приморье

Также были спасены рыбаки, застрявшие в Петровке

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

На приморской трассе во время циклона застряли шесть водителей габаритных автомобилей, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Как сообщили в пресс-службе ФГКУ специального управления ФПС №25 МЧСР России по Приморскому краю, помочь застравшим фурам выдвинулся спасательный автомобиль на базе КамАЗа-66. Так, в городе Фокино было вытянуто пять фур, одна из которых оказалась перевернутая в кювете. Еще одно транспортное средство было отбуксировано на переезде в Подъяпольске, поселок сельского типа в Шкотовском районе. Последний вызов поступил на пульт управления в 2 часа ночи, 23 декабря, - спасали рыбаков, застрявших в селе Петровка.

На приморской трассе работали сотрудники специального управления. Аварийно-спасательный автомобиль для проведения аварийно-спасательных работ использовался еще как мобильный пункт обогрева для граждан, попавших в критическую ситуацию.