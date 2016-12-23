Бюджет Приморья: на что потратят краевые деньги?

Денежные траты распланировали на ближайшие 3 года

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Бюджет на 2017 год приняли в окончательном третьем чтении. Причем, впервые планы по трате денег выстроили сразу и на два последующих года: вплоть до 2019. Депутаты озвучили доходы края, расходы и дефицит бюджета. А также выделили дополнительные деньги на приоритетные, по их мнению, направления. Бюджет, конечно, приняли беспрекословно, но не единогласно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.