Бюджет на 2017 год приняли в окончательном третьем чтении. Причем, впервые планы по трате денег выстроили сразу и на два последующих года: вплоть до 2019. Депутаты озвучили доходы края, расходы и дефицит бюджета. А также выделили дополнительные деньги на приоритетные, по их мнению, направления. Бюджет, конечно, приняли беспрекословно, но не единогласно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Бюджет Приморья: на что потратят краевые деньги?
Денежные траты распланировали на ближайшие 3 годаВладивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.
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