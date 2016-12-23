Первенство края по плаванию стартовало во Владивостоке

Более 300 спортсменов со всего края приняли участие

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Более 300 спортсменов со всего Приморского края сошлись в бассейне спорткомплекса «Олимпиец». Владивосток стал местом проведения первенства края по плаванию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Участники, среди которых как юные новички, так уже и ветераны спорта, в течение трех дней будут выявлять сильнейших пловцов, которые в дальнейшем представят Приморье на более высококлассных соревнованиях.