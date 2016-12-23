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В Хабаровском крае нашли умершего тигренка

Причины смерти устанавливаются
Фото: review-planet.ru Фото: review-planet.ru
Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Тело двухлетнего тигра было обнаружено в урочище реки Обор в районе имени Лазо Хабаровского края 12 декабря 2016 года. Прибывшие на место происшествия специалисты диагностировали смерть хищника и отправили тело на экспертизу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Центр «Амурский тигр».

Отмечается, что при визуальном осмотре трупа не было обнаружено следов огнестрельного ранения. В ходе исследования территории были найдены следы тигрицы и тигренка, которые добыли кабана. По предварительным данным, между тигром и тигрицей с тигренком мог произойти конфликт.

В настоящее время труп тигра изъят и направлен на экспертизу в Уссурийск. 

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