Климатологи: 2016 год войдет в историю как самый жаркий

Он обгоняет по показаниям 2015 год

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Если на протяжении последних дней декабря не случится внезапное оледенение всей планеты (что крайне маловероятно), то 2016 год станет самым теплым за всю историю мировых метеорологических наблюдений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today. Об этом заявили эксперты Всемирной метеорологической организации.

Специалисты подвели итоги наблюдений за первые 11 месяцев текущего года и оказались в немалой степени удивлены: 2016 год стал даже более теплым, чем предыдущий рекордсмен - 2015-й.

В общем, сомневаться в реальности глобальное потепления перестают даже самые закоренелые скептики. Кроме долгосрочных антропогенных факторов, способствующих увеличению средней по планете температуры, на нее оказывает влияние и, например, феномен Эль-Ниньо, который представляет собой циклическое колебание температуры приповерхностных слоев Тихого океана.

Особую тревогу климатологов вызывает тот факт, что наиболее серьезное повышение температуры фиксируется в Арктике, где наблюдается стремительное таяние ледников. Последствия этого явления человечеству еще только предстоит осознать, - говорят ученые.