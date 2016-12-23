«Адмирал Пантелеев» вернулся из Арктики во Владивосток

Через льды его вел «Иван Сусанин»

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота после дальнего морского похода в Арктику вернулся в главную базу Тихоокеанского флота во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

В ходе выполнения задач дальнего морского плавания экипаж боевого корабля оставил за кормой свыше 10 тысяч морских миль, принял участие в совместных учениях с кораблями Северного флота. В северных широтах его сопровождал ледокол ТОФ «Иван Сусанин».

За время дальнего морского похода экипаж БПК «Адмирал Пантелеев» отработал широкий спектр учебно-боевых задач. Провел ряд учений и тренировок по противовоздушной и противолодочной обороне, тренировки по связи и взаимодействию с силами противовоздушной обороны.

Находясь в Арктике БПК «Адмирал Пантелеев» отметил юбилей. 25 лет назад на боевом корабле был поднят Андреевский флаг.