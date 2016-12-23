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Общество

Приговор водителю маршрутного автобуса вынесен во Владивостоке

Транспортное средство не отвечало требованиям безопасности
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Вынесен приговор водителю маршрутного автобуса, обвиняемому в нарушении Правил безопасности пассажироперевозок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю. 

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

В судебном заседании установлено: преступление совершено водителем маршрутного автобуса по маршруту №60 "Маяк-Варяг" (ООО "Влад Рейс"). В ноябре в ходе профилактического рейда по проверке технического состояния автотранспорта, предназначенного для перевозки пассажиров, сотрудники Госавтоинспекции установили, что транспортное средство не отвечало требованиям безопасности. С учетом выявленных нарушений водитель привлечен к административной ответственности.

Несмотря на это, фигурант уголовного дела, не устранив выявленную неисправность, продолжил осуществлять перевозку пассажиров, тем самым создавал угрозу их жизни, здоровью и безопасности.

В судебном заседании подсудимый не отрицал своей вины. Суд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. 

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