Владивостокская автоледи сама себе устроила головную боль

Женщина спровоцировала ДТП при повороте

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Во Владивостоке автоледи сама себе устроила головную боль: женщина спровоцировала ДТП при повороте, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Она получила травмы головы.

Авария произошла накануне вечером в районе дома по Луговой, 52 - около 20:30.

Автомобиль Chevrolet Cruze под управлением 44-летней женщины двигался с Руднева на Сабанеева. При повороте налево автоледи не справилась с управлением и въехала в двигавшийся навстречу универсал Mazda MPV. В результате столкновения водитель Chevrolet получила сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы.