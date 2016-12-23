Спасатели спасли рыбаков в Приморье

Пострадавшим была оказана помощь

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

В четверг, 22 декабря, в 22.30 в пожарную службу безопасности поступило сообщение о посадке рыболовного судна МРС-345 с 8 членами экипажа на борту на мель у мыса Сосунова в бухте Светлая в Тернейском районе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГОЧС.

Сообщается, что МРС следовал из поселка Амгу в поселок Светлая для отстоя по погоде. Ветром судно было сорвано с якоря и выброшено на мель в 180 метрах от берега у мыса Сосунова. После начала поступления воды в жилые помещения, капитаном было принято решение об эвакуации экипажа.

На помощь экипажу пришли спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы, которые в настоящее время проводят в поселке Светлая восстановительные работы. Прибывшие спасатели помогли рыбакам эвакуироваться на берег и оказали всю необходимую помощь экипажу судна.

Всего к спасательным работам были привлечены 13 спасателей.

В настоящий момент все члены экипажа размещены в здании пункта длительного размещения в поселке Светлая, угрозы жизни и здоровью нет.