Дневник девушки: 15 причин, по которым стоит начать бегать

Изменить себя за один год

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

1 сентября 2016 года во Владивостоке стартовал первый реалити-проект «Дневник девушки», за один год корреспондент РИА VladNews должна изменить свою жизнь. К проекту присоединился даже молодой человек, который также решил изменить свою жизнь к лучшему.

С начала проекта уже прошло 4 месяца, участники не только стараются правильно питаться, но и заниматься спортом.

Сегодня я, Анастасия Полетаева, расскажу о беге: почему следует начать бегать и какие результаты можно получить на «финиши».

Наверняка, еще со школы многие знают пользу бега, но со временем лень все-таки берет свое, поэтому о каких-то плюсах данной спортивной нагрузки мы все-таки забываем. Речь сегодня пойдет не только о беге на свежем воздухе, но и на беговой дорожке.

Итак, 15 причин, по которым стоит бегать:

1.Это самое лучшее упражнение для сжигания калорий.Всего 30-40 минут бега ежедневно и буквально через три месяца вы уже сможете увидеть результат.

2. Бег ускоряет метаболизм не только во время пробежки, но и во время отдыха.

3. Для бега не нужно дорогое спортивное оборудование. Лично я уверена, что у каждого дома найдутся спортивные штаны, футболка и кроссовки.

4. Бег улучшает социальную жизнь.

5. А одиночные пробежки дают вам время для размышлений и самопознания.

6. Бег поднимает настроение. Здесь речь идет больше о утренних пробежках.

7. Бег способствует креативности.

8. Бег дает замечательную возможность выйти на улицу и насладиться природой. Подумайте, как часто вы выходите даже на прогулку в рабочие дни?! Уверена, что очень редко. Даже вечерние пробежки будут полезны для здоровья. Подышать свежим воздухом перед сном – не будет лишним.

9. Бег поднимает самооценку.

10. Бег помогает бороться со стрессом.

11. Бег помогает бороться со стрессом и чувством беспокойности.

12. Бег дает вам энергию.

13. Бег увеличивает продолжительность жизни.

14. Бег улучшает сексуальную жизнь.

15. Бег помогает определить цели, в направлении которых стоит работать.

Но, несмотря на все плюсы, если вы все же ощущаете дискомфорт во время пробежек, лучше обратиться к врачу. Если же врач скажет, что с вами все в порядке и занятия бегом вам не навредят, тогда стоит обратиться к тренеру. Возможно, вы делаете что-то не совсем правильно. Кстати, именно тренер может дать советы не только по спорту, но и по питанию, чтобы достичь желаемого результата.

Ставьте перед собой цели и добивайтесь желаемых результатов!