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Общество

Неплательщика алиментов нашли в приморском ЗАГСе

Мужчина собирался покончить с холостяцкой жизнью
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Решив попрощаться с холостяцкой жизнью и вступить в новый брак, мужчина никак не ожидал, что вместо марша Мендельсона услышит приговор судьи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на УФССП России по Приморскому краю. 

Общая сумма долга по алиментам нерадивого отца, позабывшего о своих обязанностях воспитывать и растить дочь, составила 300 тыс. рублей. Поскольку неплательщик не имел официального места работы, расчет задолженности производился судебным приставом, исходя из средней заработной платы в стране. Поскольку должник не проживал по адресу регистрации, он был объявлен в исполнительский розыск.

Разыскать неплательщика удалось в одном из ЗАГСов города Владивостока, куда гражданин Б. пришел с будущей супругой, чтобы оформить отношения и построить на руинах старой семьи, в которой остался брошенный им ребенок, новую и, видимо, более счастливую.

Работник межрайонного отдела по розыску должников, их имущества и розыску детей сразу же опознала в одном из посетителей ЗАГСа «бегающего» от алиментов и судебных приставов нерадивого папашу.

Гражданин Б. был приглашен в отдел судебных приставов по взысканию алиментных платежей, где в отношении него был оставлен административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до 150 часов либо административный арест на срок от 10 до 15 суток.

Суд, рассмотрев дело об административном правонарушении, приговорил несостоявшегося жениха к 10 суткам ареста. Примечателен тот факт, что избранница алиментщика, узнав о наказании, пожелала внести часть личных денежных средств в счет погашения долга.

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