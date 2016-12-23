В центре Владивостока автомобиль сбил пешехода

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте в снегопад

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в районе дома по улице Суханова,11 гибридный седан Toyota Sai сбил мужчину, переходившего дорогу с нарушением ПДД - в зоне действия подземного пешеходного перехода, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. ДТП произошло во время снегопада - 22 декабря, около 20:15.

Установлено, что автомобиль двигался с Уборевича на Луцкого. По всей видимости, 21-летний водитель не ожидал, что перед капотом появится пешеход. В результате 41-летний мужчина был госпитализирован с переломом левой ключицы.