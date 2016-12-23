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Общество

Приморцы выплатили 38,5 млн. штрафов за нарушение ПДД

Приморье-первый регион, где нарушителй ограничивают в праве управления ТС
Фото: УФССП России по Приморью Фото: УФССП России по Приморью
Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

С начала года на исполнении у приморских судебных приставов находилось более 234 тысяч исполнительных производств о взыскании административных штрафов, наложенных сотрудниками ГИБДД, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому краю. 

Общая сумма задолженности автолюбителей составила 367 млн. 371 тысяч рублей. Между тем, в добровольном порядке гражданами погашена задолженность чуть больше 38,5 млн. рублей.

В отношении неплательщиков административных штрафов судебные приставы применяют меры принудительного воздействия, такие как арест имущества, обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах в банках и кредитных организациях, привлечение к административной ответственности, запрет на регистрационные действия с автотранспортом.

Следует напомнить, что в соответствии со ст.20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях граждане, по каким-либо причинам не оплачивающие штрафы, наложенные судом или должностными лицами специально уполномоченных органов, могут подвергаться наказанию в виде наложения штрафа в двукратном размере или административного ареста на срок до 15 суток.

В отношении автолюбителей, повторно оштрафованных инспекторами ГИБДД в соответствии со ст. 20.25 , судебными приставами было возбуждено 708 исполнительных производств.

Стоит также отметить, что Приморье стало первым регионом, в котором судебные приставы ограничили в праве управления транспортного средства нарушителя правил дорожного движения.

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