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Во Владивостоке таксист протаранил карету "скорой помощи"

Пострадали медики, находившиеся в припаркованной машине
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Во Владивостоке не справившийся с управлением таксист въехал на своем хэтчбэке в карету "скорой помощи", сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В результате аварии травмы получили три человека, находившихся в "скорой".

ДТП произошло в районе дома по улице Адмирала Юмашева,26 в четверг, 22 декабря - в снегопад, в сложных дорожных условиях (снегопад). Время аварии - около 18:40. За рулем такси находился 35-летний житель Владивостока, он не пострадал.

Установлено, что автомобиль Toyota Passo двигался со стороны улицы Адмирала Кузнецова в сторону Баляева. Столкновение произошло с припаркованной на обочине машиной "скорой помощи", у которой были включены проблесковые маячки.

50-летний мужчина получил ушиб крестца, а 41-летняя и 51-летняя пассажирки "скорой" получили ушибы поясничного отдела позвоночника. Все трое направлены на амбулаторное лечение.

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