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Общество

Должнику из Октябрьского района пришлось возвращаться домой пешком

Сотрудники УФССП проявили смекалку
Фото: УФССП России по Приморью Фото: УФССП России по Приморью
Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Мужчина-должник приехал в отдел судебных приставов на авто, а ушел пешком, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССп по Приморскому краю.

Задолженность мужчины по исполнительному производству, возбужденному в отделе судебных приставов по Октябрьскому району, составляла более 200 тысяч рублей. Судебным приставам в ходе исполнительных действий стало известно, что в собственности должника имеется автомобиль марки Toyota Mark II, однако выяснить местонахождение транспортного средства не удавалось. Разыскать имущество гражданина, на которого судом наложены долговые обязательства, помогла смекалка.

В день, когда житель Октябрьского района прибыл в отдел судебных приставов из соседнего села, судебный пристав, предположив, что мужчина приехал на том самом автомобиле, попросил своего коллегу проверить близлежащую территорию и поискать на ней машину. Поиск автомобиля не занял много времени. Судебный пристав по ОУПДС, получивший от судебного пристава-исполнителя информацию о госномере и марке транспортного средства, без труда отыскал нужную машину на одной из стоянок, расположенной недалеко от отдела.

На автомобиль должника был наложен арест. Вернуть иномарку он сможет, выплатив в полном объеме денежные средства, взысканные в соответствии с судебным решением.

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