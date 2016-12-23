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Общество

Последствия циклона в Приморском крае

Максимальное количество осадков пришлось на Партизанский ГО
Фото: Алексей Воронин, РИА VladNews Фото: Алексей Воронин, РИА VladNews
Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Прогноз выпадения осадков на территории края оправдался частично, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю. 

Максимальное количество осадков выпало в Партизанском городском округе - 10 мм, Хасанском районе - 8,5 мм, Находкинском городском округе - 8 мм и в Анучинском районе - 7 мм. Максимальные порывы ветра до 26 м/с наблюдались во Владивостоке.

По данным Приморского УГМС циклон находится вблизи западного побережья острова Хоккайдо, Япония, и  смещается на восток, в северо-западную часть Тихого океана. Скорость движения 50 км/ч, давление в центре 1010 мбар. 

Днём в южной и юго-восточной половине края сохранится небольшой, местами умеренный, снег, ветер северный, северо-западный 9-14 м/с, на побережье 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. 

Температура воздуха от -6 до -11°С, на юго- востоке от -3 до +2°С.

На данный момент перекрыто движение автотранспорта по трассе Седанка-Патрокл и запрещен въезд большегрузного автотранспорта во Владивосток. В сфере энергетики нарушений не зафиксировано. Аэропорт работает в штатном режиме, ж/д сообщение также работает в штатном режиме.

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