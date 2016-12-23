Британский профессор уверен, что нашел замок короля Артура

Легендарный Камелот, как считает ученый, на самом деле назывался Камулодун

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Исследователь британского эпоса профессор Питер Филд вышел на пенсию и сосредоточился на поисках мифического Камелота - замка легендарного короля Артура. Проанализировав огромное количество данных, эксперт установил местонахождение фортификации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Замок, как считается в рамках общепринятой научной парадигмы, основанной на дошедших до нашего времени легендах, располагался на западе Туманного Альбиона, на территории графства Чешир.

Филд усомнился в истинности этого предположения и осуществил свое собственное исследование, вооружившись многочисленным историческими справочниками и некоторыми ранее неизученными легендами.

Легендарный Камелот, как считает ученый, на самом деле назывался Камулодун - название, как и другие детали легенды о короле Артуре, со временем исказилось. И располагался замок не на западе, а не севере Англии - вероятнее всего в деревне Слак в графстве Уэст-Йоркшир.

Реальность вождя бриттов периода V-VI столетий короля Артура все еще не доказана. Предполагается, что это все-таки некий собирательный образ, а не существовавший в реальности персонаж. Профессор Филд, однако, думает иначе.