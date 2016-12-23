Сахалинец отправился на сбор морских ежей и не вернулся домой

Пропавшего мужчину ищут уже двое суток

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

22 декабря в 16 часов 30 минут в оперативно-дежурную смену Главного управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что домой не вернулся мужчина 1980 года рождения, который, в районе города Невельска, собирал морских ежей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДВРЦ МЧС России.

Сотрудниками ГИМС МЧС России совместно с сотрудниками полиции была осмотрена береговая полоса и прибрежная акватория от села Горнозаводск до села Ловецкое, а также от села Лопатино до города Невельска. Всего обследовано 12 км береговой полосы, 3 кв. км морской акватории. Кроме этого водолазной группой от Сахалинского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России обследована прибрежная акватория 1000 м в районе города Невельска. Поиск результата не дал.

Сегодня запланировано продолжение поисковых мероприятий. Всего в них задействовано 11 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС России - 8 человек и 1 единица техники.