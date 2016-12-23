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В Европе просыпается супервулкан, уничтоживший неандертальцев

Вулканологи обеспокоены
Фото: guidaturisticacampania.ne Фото: guidaturisticacampania.ne
Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Расположенные в Италии Флегрейские поля, некогда бывшие грандиозным супервулканом, уничтожившим, по одной из версий, популяцию неандертальцев своим извержением, демонстрируют повышение вулканической активности. Ученые уверены, что могущественный вулкан пробуждается, чтобы вновь посеять масштабные разрушения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today. Материал, посвященный геологически активному региону, появился в издании Nature.

Геологическая активность в районе Флегрейских полей фиксируется еще с середины ХХ века. Однако за последние 15 лет эта активность стала особенно ощутимой: ученые регулярно фиксируют выбросы вулканических газов из кальдеры существовавшего здесь 40 тысяч лет назад супервулкана. Вулканологи уверены: этот вулкан способен уничтожить и популяцию Homo sapiens.

Ученые считают, что если супервулкан пробудится, то последствия могут быть самыми катастрофическими для всей планеты. А компьютерное моделирование геологических процессов под Флегрейскими полями, осуществленное учеными из Италии и Франции, демонстрирует, что все идет к активизации вулкана.

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