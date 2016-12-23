Во Владивостоке борются с последствиями снегопада

Уборка снега проходит во всех районах города

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

В четверг, 22 декабря, ранним утром во Владивостоке начался снег, который во второй половине дня усилился, сообщает РИА VladNews.

Мощный снегопад сопровождался порывистым ветром. Осадки прекратились лишь ночью 23 декабря.

Отметим, что все службы жизнеобеспечения города были готовы к устранению снегопада. Снегоуборочная техника работала даже в ночное время суток.

Сегодня, 23 декабря, уборка снега продолжаются во всех районах города. Напомним, что управляющим компаниям, ТСЖ, руководителям предприятий и организаций напоминают о необходимости оперативно убирать снег и лед на подведомственных территориях.