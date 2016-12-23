Дед Мороз и Снегурочка навестили ребят, которые оказались в больницах

Администрация Владивостока и предприниматели организовали для детей праздник

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

В четверг, 22 декабря, в Краевой детской клинической больнице №1 прошел новогодний утренник для ребят, которые в канун Нового года оказались в лечебном учреждении, сообщает РИА VladNews.

- В преддверии Нового года хотелось бы сделать приятное детям, которые в данный момент находятся в больнице. Хочется, чтобы они повеселились, - рассказала Светлана Вильгерман, начальник организационного отдела административно-территориального управления администрации города Владивостока.

Организаторы праздника подготовили для детей мини-представление, игры и подарки. Без Снегурочки и Деда Мороза тоже не обошлось. Ребята водили хоровод, пели песни, а также подготовили стихи для Дедушки.

Однако праздник на этом не закончился. Каждый ребенок получил подарок. Стоит отметить, что детки, которые по состоянию здоровья не смогли присутствовать на утреннике, также получили подарки от Деда Мороза.

- С администрацией города мы сотрудничаем уже в течение нескольких лет, и мы рады этому, потому что оно несет нам счастье, радость – организация праздников, утренников, раздача подарков детям, пополнение игровой комнаты. В сегодняшнем празднике участвовало семь отделений – дети с различными заболеваниями. Их пребывание в больнице очень длительное по времени, поэтому в канун Нового года они не все могут участвовать в новогодних праздниках. Эту возможность совместно с администрацией города мы им и даем. У детей благодаря этому поднимается настроение, что обеспечивает им хорошее настроение, - рассказала Карина Ходос, педагог-воспитатель Краевой детской клинической больницы №1.

Как признались сами аниматоры, которые были приглашены на праздник, в таких акциях они принимают участие постоянно. Дарить детям улыбки и радость – их основная задача. Ведь именно с хорошим настроением ребята быстрее идут на поправку.

Стоит отметить, что администрация Владивостока совместно с предпринимателями постоянно организуют для ребят праздники, приуроченные к знаковым событиям и датам.