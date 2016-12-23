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Приморец воспользовался забывчивостью женщины и присвоил себе ее кошелек

Ущерб возмещен заявительнице в полном объеме
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 46-летней местной жительницы о краже кошелька с деньгами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Приморскому краю. 

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили заявителя, возможных свидетелей, изучили записи камер видеонаблюдения.

После совершения покупок в одном из отделов магазина, потерпевшая по случайности оставила кошелек с деньгами на прилавке. Черезе несколько минут женищан вернулась за пропажей, но ничего не обнаружила. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний местный житель. Подозреваемый признался и раскаялся в содеянном. 

Подразделением дознания отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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