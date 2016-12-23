Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными

При случае необходимо сообщать оперативную информацию по телефонам дежурных служб УМВД и города

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

В ходе предновогодних и новогодних праздничных мероприятий жителей и гостей Владивостока просят не терять бдительность и обращать особое внимание на появление подозрительных предметов или личностей в общественных местах.

С целью обеспечения безопасности и борьбы с террористической угрозой, недопущения актов вандализма, а также при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств и подозрительных предметов администрация Владивостока и управление по делам ГО и ЧС убедительно просят оперативно сообщать по телефонам дежурных служб УМВД и города. Давайте вместе поддерживать порядок в городе!