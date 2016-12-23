Пассажиров владивостокского троллейбуса поздравляли Дед Мороз и Снегурочка

Акция повторится 27 декабря

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Праздничный троллейбус вышел на линию во Владивостоке. Ровно в 13 часов он отошел от остановки «Клиническая больница» по маршруту №11 со сказочными персонажами на борту. Дед Мороз, Снегурочка и Баба Яга дарили пассажирам не только замечательное настроение, но и новогодние подарки.

Такую акцию сотрудники ОАО «Электрический транспорт» проводят в приморской столице уже шестой год.

«Когда мне предложили образ Деда Мороза, не раздумывал ни секунды, - рассказал заместитель начальника троллейбусного депо по эксплуатации Владимир Борматов. - С большим удовольствием поздравляю горожан и гостей краевого центра с наступающим праздником и вижу, что реакция у них такая же. Люди улыбаются, подпевают нам, искренне радуются подаркам».

В роли Снегурочки выступила водитель троллейбуса Лилия Панкратова, в роли Бабы Яги - ее коллега Наталья Сорокина. Они и разыграли между пассажирами три «счастливых» билета, которые дадут право их обладателям бесплатно воспользоваться услугами электротранспорта (трамваем, троллейбусом или фуникулером) 30 и 31 декабря. Также пассажиров угощали сладкими призами и сувенирами.

Во вторник, 27 декабря, акцию решено продолжить.

«В этот день будем поздравлять пассажиров трамвая, - рассказала Лилия Козлова, директор ОАО «Электрический транспорт». - Гарантируем им море улыбок, оптимизма и, конечно же, не обойдется без сюрпризов».

Новогодний трамвай отправится в путь в 13 часов с остановки «Сахалинская».