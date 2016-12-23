День энергетика отпраздновали во Владивостоке

Работников поблагодарили за труд и их большой вклад в развитие городской энергетики

Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

22 декабря в здании Дальневосточной энергетической компании состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню энергетика, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. С праздником владивостокских представителей профессий, связанных с электрической и тепловой энергией, поздравил заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Юров.

«Вы обогреваете и освещаете наши дома, больницы и детские сады, учебные заведения, культурные и спортивные центры. За всем этим кроется огромный круглосуточный труд многотысячных коллективов энергетиков. Ваша успешная и напряженная работа – залог уверенного сегодняшнего и завтрашнего дня нашего города. В том числе благодаря вашим усилиям, Владивосток становится более комфортным, светлым и благоустроенным городом. Уверен, что профессионализм, добросовестное и ответственное отношение к делу и в дальнейшем позволят владивостокским энергетикам успешно решать самые сложные задачи, стоящие перед отраслью. Благодарю всех работников и ветеранов энергетической отрасли за труд огромной социальной важности. Искренне желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия, сил и энергии для достижения всех поставленных целей!», - сказал Александр Юров.

Заместитель главы администрации приморской столицы поблагодарил работников энергетической отрасли и вручил специалистам подарочные книги, благодарственные письма и почетные грамоты администрации города.

В ходе торжественного мероприятия депутат Думы города Владивостока, директор МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» Владимир Латышев также поздравил коллег с профессиональным праздников и отметил, что трудно переоценить значение работы энергетиков, чьим трудом создается одно из самых необходимых благ современного общества – энергия.

Поблагодарил коллег за труд и их большой вклад в развитие городской энергетики генеральный директор ОАО «Дальневосточной энергетической компании» Виктор Милуш: «Хочу отметить, что в этом году нам пришлось работать в сложных экономических условиях, чтобы обеспечить непрерывный процесс выработки и доставки электроэнергии. Нам приходилось много и, порой, совсем не лёгким образом работать с нашими потребителями, чтобы получить денежные средства и наполнить ими энергетическую систему Дальнего Востока. Но все мы справились с поставленными перед нами производственными задачами, еще раз продемонстрировав слаженность, командный дух и умение мобилизоваться в трудных ситуациях. Поздравляем коллег с Днем энергетика и с наступающим Новым годом!».

Для справки:

День энергетика, который отмечается 22 декабря, был учрежден 23 мая 1966 года Указом Президиума Верховного Совета СССР – в память о дне принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО). План ГОЭЛРО был принят на VIII Всероссийском съезде Советов, проходившем 22 декабря 1920 года.