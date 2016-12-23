Во Владивостоке циклон вызвал меньше ДТП, чем обычно 13:51, 23 декабря Во Владивостоке циклон вызвал меньше ДТП, чем обычно (Эксклюзив)
Пожарные вытягивали фуры во время циклона в Приморье 13:17, 23 декабря Пожарные вытягивали фуры во время циклона в Приморье (Эксклюзив)
Владивостокская автоледи сама себе устроила головную боль 12:28, 23 декабря Владивостокская автоледи сама себе устроила головную боль (Эксклюзив)
Новостная лента
Декабрь, 23 пятница
14:08
​Игоря Пушкарева могут отпустить из-под стражи уже в этом году
14:08
Европейский суд обязал Россию выплатить строителю Приморского океанариума компенсацию Эксклюзив
13:58
На приморских перевалах работает тяжелая спецтехника
13:51
Во Владивостоке циклон вызвал меньше ДТП, чем обычно Эксклюзив
13:47
Бюджет Приморья: на что потратят краевые деньги? Видео
13:43
Пассажиров владивостокского троллейбуса поздравляли Дед Мороз и Снегурочка Фото
13:39
Приморские семьи посоревновались в знании ПДД Фото
13:28
Приморцы задолжали по кредитам
13:17
Пожарные вытягивали фуры во время циклона в Приморье Эксклюзив
13:06
Приговор водителю маршрутного автобуса вынесен во Владивостоке
12:55
Неплательщика алиментов нашли в приморском ЗАГСе
12:52
Первенство края по плаванию стартовало во Владивостоке Видео
12:46
В Хабаровском крае нашли умершего тигренка
12:44
Приморцы выплатили 38,5 млн. штрафов за нарушение ПДД
12:42
Климатологи: 2016 год войдет в историю как самый жаркий
12:32
Должнику из Октябрьского района пришлось возвращаться домой пешком
12:28
Владивостокская автоледи сама себе устроила головную боль Эксклюзив
12:27
«Адмирал Пантелеев» вернулся из Арктики во Владивосток
12:24
Спасатели спасли рыбаков в Приморье
12:21
День энергетика отпраздновали во Владивостоке Фото
12:10
11 рейсов междугородних автобусов из Владивостока отменено
12:06
Дневник девушки: 15 причин, по которым стоит начать бегать
11:59
Британский профессор уверен, что нашел замок короля Артура
11:56
В центре Владивостока автомобиль сбил пешехода Эксклюзив
11:49
Последствия циклона в Приморском крае
11:42
Во Владивостоке таксист протаранил карету "скорой помощи" Эксклюзив
11:38
Сахалинец отправился на сбор морских ежей и не вернулся домой
11:27
В Европе просыпается супервулкан, уничтоживший неандертальцев
11:16
Сахалин "встряхнулся" почти на 5 баллов
11:05
Земля Камчатки уходит из под ног ее жителей
11:04
Во Владивостоке борются с последствиями снегопада Фото
10:54
12 пожаров произошло за сутки в Приморье
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4059 (195) от 23 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Подарки для самых дорогих – горожан больших и маленьких
Смотрите, кого ушли
Порто-франко упрощает въезд иностранцам
К нам пришел гонконгский грипп
Охотник сломался в 33 километрах от дома
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

День энергетика отпраздновали во Владивостоке

Работников поблагодарили за труд и их большой вклад в развитие городской энергетики
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

22 декабря в здании Дальневосточной энергетической компании состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню энергетика, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. С праздником владивостокских представителей профессий, связанных с электрической и тепловой энергией, поздравил заместитель главы администрации города, начальник управления по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Юров.

«Вы обогреваете и освещаете наши дома, больницы и детские сады, учебные заведения, культурные и спортивные центры. За всем этим кроется огромный круглосуточный труд многотысячных коллективов энергетиков. Ваша успешная и напряженная работа – залог уверенного сегодняшнего и завтрашнего дня нашего города. В том числе благодаря вашим усилиям, Владивосток становится более комфортным, светлым и благоустроенным городом. Уверен, что профессионализм, добросовестное и ответственное отношение к делу и в дальнейшем позволят владивостокским энергетикам успешно решать самые сложные задачи, стоящие перед отраслью. Благодарю всех работников и ветеранов энергетической отрасли за труд огромной социальной важности. Искренне желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия, сил и энергии для достижения всех поставленных целей!», - сказал Александр Юров.

Заместитель главы администрации приморской столицы поблагодарил работников энергетической отрасли и вручил специалистам подарочные книги, благодарственные письма и почетные грамоты администрации города.

В ходе торжественного мероприятия депутат Думы города Владивостока, директор МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» Владимир Латышев также поздравил коллег с профессиональным праздников и отметил, что трудно переоценить значение работы энергетиков, чьим трудом создается одно из самых необходимых благ современного общества – энергия.

Поблагодарил коллег за труд и их большой вклад в развитие городской энергетики генеральный директор ОАО «Дальневосточной энергетической компании» Виктор Милуш: «Хочу отметить, что в этом году нам пришлось работать в сложных экономических условиях, чтобы обеспечить непрерывный процесс выработки и доставки электроэнергии. Нам приходилось много и, порой, совсем не лёгким образом работать с нашими потребителями, чтобы получить денежные средства и наполнить ими энергетическую систему Дальнего Востока. Но все мы справились с поставленными перед нами производственными задачами, еще раз продемонстрировав слаженность, командный дух и умение мобилизоваться в трудных ситуациях. Поздравляем коллег с Днем энергетика и с наступающим Новым годом!».

Для справки:

День энергетика, который отмечается 22 декабря, был учрежден 23 мая 1966 года Указом Президиума Верховного Совета СССР – в память о дне принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО). План ГОЭЛРО был принят на VIII Всероссийском съезде Советов, проходившем 22 декабря 1920 года.

comments powered by Disqus
Похожие новости
11 рейсов междугородних автобусов из Владивостока отменено
12:10, 23 декабря 2016 11 рейсов междугородних автобусов из Владивостока отменено

Перевозка осуществляется электропоездами

Британский профессор уверен, что нашел замок короля Артура
11:59, 23 декабря 2016 Британский профессор уверен, что нашел замок короля Артура

Легендарный Камелот, как считает ученый, на самом деле назывался Камулодун

Последствия циклона в Приморском крае
11:49, 23 декабря 2016 Последствия циклона в Приморском крае

Максимальное количество осадков пришлось на Партизанский ГО

Ученые взялись за ДНК мамонта
09:54, 23 декабря 2016 Ученые взялись за ДНК мамонта

Это совместный проект специалистов из России и Южной Кореи

В Приморском океанариуме прошел первый открытый урок для школьников
09:31, 23 декабря 2016 В Приморском океанариуме прошел первый открытый урок для школьников

В разработке занятий участвовали школьные учителя

Гороскоп на 23 декабря
09:27, 23 декабря 2016 Гороскоп на 23 декабря

Сегодня можно стать очень счастливым

Часть Владивостока останется без света 23 декабря
09:16, 23 декабря 2016 Часть Владивостока останется без света 23 декабря

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00