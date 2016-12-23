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Общество

Ученые взялись за ДНК мамонта

Это совместный проект специалистов из России и Южной Кореи
Фото: fotohood.ru Фото: fotohood.ru
Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Ученые из Российской Федерации и Южной Кореи собираются расшифровать геном древних животных, в частности - мамонта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today. Об этом пишет ТАСС, ссылающееся на ведущего специалиста Международного центра коллективного пользования СВФУ "Молекулярная палеонтология", Елену Григорьеву.

Сотрудники центра уже извлекли генетический материал из останков древних животных. Таким образом, все подготовительные этапы комплексного исследования уже осуществлены.

Сейчас биоматериалы уже переданы корейской стороне, которая расшифрует древнюю ДНК. Этим займутся ученые фонда биотехнологических исследований Sooam. Затем интерпретацией и анализом результатов займутся якутские ученые, заявляющие, что подобное исследование проводится в России впервые.

Генетические материалы были извлечены из костей мамонта, а также древних лошади, лося, носорога, бизона, волка и оленя. Кости животных, как отмечают специалисты, сохранили генетическую информацию гораздо лучше, чем, например, ткани. Итогом масштабного проекта станет новая информация об обитавших когда-то на территории современной России видах животных.

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