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На кубок главы Владивостока Игоря Пушкарёва по дворовому хоккею заявились уже 6 команд

Состязания хоккеистов пройдут с 7 января по 1 марта 2017
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Число команд, зарегистрировавшихся на участие в турнире по дворовому хоккею на кубок главы Владивостока Игоря Пушкарёва, достигло шести., сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации ВЛадивостока. Среди них - ребята, которые неоднократно участвовали в турнире, - команды «Викинги», «Беркут», «Босфор», а также три новые команды - «Молот», «Молот -2» и «Рубин-2003».

Состязания хоккеистов пройдут с 7 января по 1 марта 2017 года на муниципальных спортивных объектах (хоккейных коробках) города Владивостока. О месте и времени проведения турниров будет сообщено дополнительно.

Для участия в турнире необходимо: до 25 декабря 2016 года отправить предварительную заявку (заявка прилагается) на e-mail: kuidina@vlc.ru, schedrin@vlc.ru с пометкой "Заявка на турнир по хоккею". По всем вопросам необходимо обращаться в управление физической культуры и массового спорта администрации Владивостока по адресу: Партизанский проспект, 13а, тел./факс: (423) 242-92-82.

Напомним, к участию в турнире допускаются команды, игроки которых не являются профессиональными хоккеистами, а также не принимают участие в чемпионатах городского, краевого, федерального и международного уровней. В дворовом хоккее смогут принять участие игроки в возрасте от 16 лет и старше в статусе «любитель».

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