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Культура

«Артэтаж» приглашает жителей Владивостока на выставку приморского художника Андрея Камалова

На экспозиции будет представлена живопись и графика на философские темы
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Сегодня, в 16 часов, в муниципальном выставочном зале «Артэтаж» (Океанский проспект, 9) состоится открытие персональной выставки "Путь и вера" приморского художника Андрея Камалова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. 

Напомним, муниципальный центр современного искусства в старинном особняке на Океанском проспекте был открыт 30 июня – в преддверии 156-го дня рождения Владивостока.

Центр современного искусства создан по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва. В прошлом году известный галерист и основатель галереи «Артэтаж» Александр Городний по договоренности с мэром передал в дар городу свою коллекцию живописи, скульптуры, других художественных работ, которую он собирал долгие годы. Именно эта коллекция стала основой нового муниципального учреждения.

Под размещение «Артэтажа» администрация Владивостока предоставила один из самых красивых старинных особняков города - так называемый Дом Демби - здание, построенное в центре приморской столицы в начале прошлого века. Еще недавно здесь располагались различные организации и ведомства, но городские власти нашли возможность разместить большую часть организаций по другим адресам. Для нескольких ведомств еще подыскиваются площади. В ряде помещений культурного центра продолжается ремонт. В будущем здесь разместятся залы постоянных и временных экспозиций, художественный салон, конференц-зал, книжный магазин, багетная и реставрационная мастерские.

Администрация Владивостока приглашает на выставку «Путь и вера» всех желающих. Вход свободный.

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