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Приморским аграриям рассказали, как вывезти мясо в Ирак

География стран, рынок которых представляет интерес для российских экспортеров, постоянно расширяется
Фото: hyser.com.ua Фото: hyser.com.ua
Владивосток, пятница, 23 декабря , РИА Vladnews.

Россельхознадзор Приморья рассказал сельхозпроизводителям о возможностях и условиях экспорта мяса в Ирак, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Посольство Республики Ирак в Российской Федерации направило в адрес Россельхознадзора письмо относительно условий ввоза мяса и мясной продукции в эту страну. Причём, с 1 января 2017 г. выдача разрешений на ввоз продукции в Ирак будет осуществляться только после аккредитации предприятий иракской стороной.

Согласно письму, поступившему из иракского посольства, предприятиям, желающим экспортировать в Ирак мясопродукцию, необходимо направить запрос на аккредитацию в Департамент ветеринарии при Министерстве сельского хозяйства Ирака.

Как отмечено в письме иракской стороны, импорт красного мяса и мяса домашней птицы в эту страну будет производиться строго в рамках эпидемиологической ситуации в этих странах, объявленной Всемирной организацией по охране здоровья животных.

Причём, как указано в письме, сторона, изъявившая желание получить аккредитацию на скотобойни и мясокомбинаты, несет все расходы, связанные с посещением предприятий иракскими специалистами, включая перелет и проживание.

Во время визитов, ветеринарные специалисты Ирака планируют посещать все помещения животноводческих ферм, скотобоен и мясокомбинатов, чтобы оценить их соответствие ветеринарным требованиям.

Как сообщалось ранее, Россельхознадзор активно взаимодействует с компетентными органами 60 стран - потенциальных импортеров российской продукции животного происхождения. География стран, рынок которых представляет интерес для российских экспортеров, постоянно расширяется, и в настоящее время включает Ближний Восток, Африку и практически весь Азиатско-Тихоокеанский регион.

Для содействия экспорту отечественной сельскохозяйственной продукции созданы две рабочие группы, при Минсельхозе и Минэкономразвития России, утверждены межведомственные планы по поддержке российских экспортеров животноводческой продукции и по финансовой поддержке российских экспортеров животноводческой продукции.

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